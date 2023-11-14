В Кремле сожалеют о решении Пашиняна не участвовать в предстоящем саммите ОДКБ

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В Кремле сожалеют о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ, который пройдет 23 ноября в Минске, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что в Москве понимают, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои обстоятельства или мероприятия в рабочем графике.

"Можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", – сказал Песков.

Ранее стало известно, что армянский премьер не приедет на саммит ОДКБ в Минске. Политик уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

До этого Пашинян заявил, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.

Между тем он заявлял, что страна ищет новых партнеров, поскольку Россия якобы не выполнила свои обязательства как союзник. Премьер-министр Армении подчеркнул, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране.



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