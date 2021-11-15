В ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии

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В ЕС согласован пятый пакет санкций против Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Мы согласовали введение нового пакета санкций, он должен быть оформлен окончательно в ближайшие дни", – подчеркнул он.

По словам Борреля, после расширения критериев санкционного режима Евросоюз получит возможность добавлять в черный список тех, кто подозревается в причастности к доставке мигрантов к границам ЕС.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что также ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что потребуется и шестой пакет санкций.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что на новые санкции ЕС из-за кризиса с мигрантами намерен ответить жестоко, и добавил, что дальше отступать стране некуда.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

На видео попала группа из нескольких сотен человек, в числе которых были женщины и дети, с багажом следующие по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой. При этом Владимир Путин заявил, что страны Запада сами виноваты в миграционном кризисе, который сформировался на границе Белоруссии и Польши. По мнению президента, речь идет о политических, военных и экономических аспектах.