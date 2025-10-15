Мэр Одессы Труханов узнает наличие гражданства РФ через США

Фото: ТАСС/Zuma

Лишенный украинского гражданства мэр Одессы Геннадий Труханов через США направил официальный запрос в Россию о наличии у него российского гражданства. Об этом он заявил на брифинге, транслируемом на YouTube-канале Одесского горсовета.

Посредничество американских властей в этом вопросе он пояснил отсутствием у Киева дипломатических отношений с Москвой.

"Хочу обратиться в том числе к США, если найду там адвокатов, чтобы они сделали запрос <...> есть или нет у меня российское гражданство. А ответ будет, что у меня его нет, и мы посмотрим, что за этим последует", – заявил политик.

Указ о лишении Труханова украинского гражданства президент страны Владимир Зеленский подписал 14 октября. Поводом для соответствующего решения стала петиция, набравшая 25 тысяч голосов. Ее автором выступил Мирослав Откович, указавший на то, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном российском паспорте чиновника.

Сам Труханов пояснил, что публикации о наличии у него гражданства России начали появляться в СМИ с 2014 года. Мэр Одессы назвал распространение данной информации провокацией.

В настоящее время политик продолжает занимать пост мэра Одессы, пока депутаты горсовета не рассмотрят вопрос о лишении его гражданства Украины. Ранее Труханов уточнял, что в случае решения не в его пользу обратится в Верховный суд Украины и Европейский суд по правам человека.