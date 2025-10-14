Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова

Фото: телеграм-канал "Геннадій Труханов"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства. Об этом сообщила ведущая украинского телемарафона в эфире, сославшись на источники в администрации главы государства, передает ТАСС.

"Соответствующие указы подписаны", – подчеркнула ведущая.

Лишившись гражданства, чиновник не сможет занимать пост главы города. Эту должность, согласно закону, до новых выборов займет секретарь городского совета. Им на данный момент является Игорь Коваль.

Ведущая также сообщила, что подписаны указы о лишении украинского гражданства бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина, который родом из Херсонской области.

Поводом для подписания указа о лишении Труханова гражданства стала соответствующая петиция. Ее автор Мирослав Откович указал на то, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном российском паспорте Труханова. Мэр Одессы категорически отрицает наличие у себя такого документа.

Петиция меньше чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов.

