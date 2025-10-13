Мэр Одессы Труханов заявил, что его могут лишить гражданства Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что его могут лишить украинского гражданства из-за сообщений о том, что у него имеется гражданство РФ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Труханов назвал распространение данной информации провокацией, подчеркнув, что публикации об этом периодически появляются в СМИ с 2014 года.

"Эта история вернулась и сейчас. Я не обратил бы на нее внимания, если бы не узнал, что завтра на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении меня украинского гражданства из-за якобы наличия российского", – написал мэр Одессы.

Он также назвал фейковыми фотографии якобы его российского паспорта, которые активно распространяются в сети.

Ранее Труханов заявлял, что переименование исторических улиц "обнуляет" город. Он подчеркивал, что местный городской совет примет "все необходимые меры", чтобы сохранить культурную и историческую составляющую Одессы.

По данным СМИ, власти США рассматривали введение санкций против мэра Одессы. В частности, в Белом доме были обеспокоены тем, что Труханов замешан в деятельности криминальной группировки из Одессы, и тем фактом, что глава города владеет большим количеством акций в четырех оффшорных компаниях, которые зарегистрированы в британских "налоговых гаванях".