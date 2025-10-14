Экс-депутат Рады Царев назвал абсурдом лишение его гражданства Украины

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Бывший депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства является не чем иным, как абсурдом. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

"Ситуация абсурдная. Уже нет той Украины, которую мы знали и помним. Нелегитимный президент лишает меня того, что он не давал – гражданства Украины", – высказался Царев.

При этом политик иронично отметил, что если Зеленский помнит о его существовании спустя много лет после отъезда из страны, то значит, что глава киевского режима боится и продолжает с ним бороться.

Вместе с тем Царев напомнил, что родился в СССР, где Россия и Украина жили в мире и согласии.

"Всю свою политическую карьеру я посвятил тому, чтобы Украина была вместе с Россией. И так оно будет снова. Я уверен, что процветающая и мирная Украина снова будет вместе с Россией", – заключил экс-депутат.

Указ о лишении Царева украинского гражданства Зеленский подписал 14 октября. Вместе с ним под денатурализацию подпали артист балета Сергей Полунин и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Поводом для соответствующего решения в отношении последнего стала петиция, набравшая 25 тысяч голосов. Ее автором выступил Мирослав Откович, указавший на то, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном российском паспорте Труханова. Однако мэр Одессы категорически отрицал наличие у себя такого документа.