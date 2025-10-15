Конгрессвумен поблагодарила посольство РФ за документы об убийстве Кеннеди

Фото: ТАСС/AP/J. Walter Green

Конгрессвумен от республиканцев Анна Паулина Луна на своей странице в соцсети X поблагодарила российское посольство за передачу рассекреченных советских документов об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди.

Печатную версию доклада об убийстве Кеннеди Луне передал посол России в США Александр Дарчиев. Конгрессвумен заявила, что этот процесс имеет огромное историческое значение.

По словам Луны, специалисты оперативно преступят к рассмотрению и переводу всех переданных материалов. Затем документы будут опубликованы.

В январе этого года американский лидер Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента США.

Спустя время Федеральное бюро расследований Штатов выявило почти 2,4 тысячи секретных документов, которые связаны с делом об убийстве Кеннеди. Во время расследования было обнаружено примерно 14 тысяч страниц, которые не были раскрыты после указа Трампа.

В марте Национальное управление архивов и документации США опубликовало рассекреченные материалы, связанные с убийством Кеннеди.