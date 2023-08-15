Собянин: доступность и качество медпомощи в Москве улучшаются по всем показателям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в несколько раз выросла эффективность высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом на встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на улице Покровке сообщил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин.

"Сегодня по показателям медицины, здравоохранения Москва вполне занимает достойное место не только в России, но и в мире. И за этот период времени мы высокотехнологичную помощь нарастили почти в шесть раз", – заявил он.

Собянин, обращаясь к статистическим данным, отметил, что смертность среди младенцев в столице за последние годы уменьшилась почти в 2,5 раза.

Помимо этого, для улучшения качества медицинской помощи в столичных поликлиниках внедряется новый стандарт. К настоящему времени программа реализована в 200 учреждениях, а к сентябрю-октябрю будет полностью завершена, заявил кандидат в мэры.

"Решили еще 140 зданий поставить под реконструкцию. Что это означает? Это означает, что вся 100% поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и отвечать самым лучшим мировым стандартам", – заключил Собянин.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе