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Россия хочет понять, что стоит за словами американского президента Дональда Трампа о 50 днях для урегулирования украинского конфликта, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

Министр напомнил, что ранее в Вашингтоне по данной теме называли срок и в 24 часа, и в 100 дней. Поэтому Москва намерена понять, что движет Трампом, который устанавливает такие дедлайны.

При этом российская сторона понимает, что глава Штатов находится под "неприличным давлением" Евросоюза (ЕС) и НАТО, подчеркнул глава ведомства. Последние поддерживают требования украинского лидера Владимира Зеленского и продолжают снабжать Киев современным, наступательным оружием, что оборачивается ущербом для налогоплательщиков стран Запада.

Вместе с тем Лавров прокомментировал планы Запада по вводу новых антироссийских санкций пословицей: Не рой другому яму. Он отметил, что рестрикции вводит ЕС, который намерен "затянуть" Штаты в "санкционную воронку", однако ущерб от ограничений уже понесли и понесут их авторы.

Также министр подчеркнул, что Россия способна справиться с новыми санкциями, поскольку в настоящее время против государства объявлено "беспрецедентное количество" рестрикций.

"Этот вывод тоже основан на оценке, на анализе независимых в том числе многих западных экономистов и политиков. Наши торговые контрагенты слышат то, что прозвучало, но едва ли они могут сейчас прогнозировать свои действия", – передает слова Лаврова ТАСС.

При этом он усомнился, что торговые партнеры РФ станут отказываться от своих обязательств, независимой политики, прежних договоренностей, которые достигаются как по двусторонним каналам, так и в многосторонних форматах.

Ранее Трамп анонсировал импортные пошлины в размере около 100% против РФ и ее партнеров. Они могут быть введены, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту, уточнял президент США.

Однако, по данным СМИ, такой ультиматум даст российской стороне стратегическое преимущество. Россия сможет укрепить свои позиции на фронте, сблизиться с КНР и КНДР, а также "оказать давление на европейские страны", полагают журналисты.

Также издания отмечали, что решение Трампа только осложнит жизнь американского лидера, поскольку у РФ есть преимущество на фронте, а санкции могут негативно сказаться на экономике США.