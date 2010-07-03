МГИК: Жалобы от кандидатов на ход избирательной кампании будут рассмотрены без исключения

10:44
10:44
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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В МГИК рассмотрят все без исключения жалобы и претензии от кандидатов в депутаты Мосгордумы.
"Сотрудники и Московской городской избирательной комиссии и окружных избирательных комиссий приложат все свои усилия, чтобы все жалобы, претензии, аргументы и возражения кандидатов были рассмотрены комиссиями без каких-либо исключений", – цитирует Агентство "Москва" главу комиссии Валентина Горбунова.
Он также напомнил об ответственности за действия, препятствующие работе избирательной комиссии.
"Перед тем, как идти на такие действия, люди должны ознакомиться, есть ли ответственность за несанкционированные действия, митинги, препятствия работе избирательной комиссии и так далее", – резюмировал Горбунов.
Избирательная комиссия зарегистрировала 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Всего поступило 292 заявки от депутатов.
Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком сделал все для того, чтобы проверка подписей кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва была максимально прозрачной. В системе ГАС "Выборы" ежемесячно обновляются данные, а сотрудники окружных избирательных комиссий (ОИК) проверяют всю информацию.
МГИК отказал нескольким кандидатам в регистрации. Это было сделано из-за недействительных подписей. В частности, комиссия отказала Любови Соболь, Андрею Соколову, Дмитрию Булыкину, Алексею Ретеюму, Сергею Троицкому, Сергею Митрохину. Кандидаты, которым отказали в регистрации, имеют право обжаловать решение.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября. В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Осмотреть их смогут иностранные послы.
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