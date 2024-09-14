Стармер планирует вновь обсудить стратегию по Украине на Генассамблее ООН

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что провел широкую дискуссию по стратегии Запада на Украине с президентом США Джо Байденом. Стармер добавил, что планирует продолжить обсуждение в более широком кругу людей в рамках Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

"Это была встреча не о каком-то конкретном решении. Мы определенно соберемся снова на Генеральной ассамблее ООН через несколько дней уже более широкой группой людей", – цитирует РИА Новости Стармера.

Британский премьер охарактеризовал свои переговоры с Байденом как длительные и продуктивные. Тем не менее он не стал сообщать какие-либо подробности, которые были затронуты во время их беседы.

По информации СМИ, Байден и Стармер во время встречи должны были обсудить разрешение Киеву наносить удары западными ракетами вглубь территории РФ. Тем не менее в официальном заявлении Белого дома по итогам переговоров не приводилась какая-либо информация по этой теме.

Владимир Путин отмечал, что страны НАТО, обсуждая вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, принимают решение о вовлечении в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как в этом случае они будут воевать с РФ. Тогда страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз, предупредил президент РФ.

В Белом доме серьезно восприняли заявления руководства РФ по данной теме. Вместе с тем там добавили, что власти США во время принятия решений руководствуются "своими расчетами".