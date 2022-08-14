Делегация Конгресса США вновь посетит Тайвань

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Делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибудет на Тайвань в воскресенье, 14 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Американский институт на Тайване, выполняющий функции посольства в республике.

Визит, который планируется осуществить в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион, продлится до 15 августа. Отмечается, что представители Вашингтона и Тайбэя обсудят двусторонние отношения, глобальные цепочки поставок и вопросы безопасности в регионе.

2 августа на Тайвань с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По приезде она заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.