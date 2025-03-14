Захарова ответила на заявления Киева о положении РФ в сделке с США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "белибердой" слова советника президента Украины Михаила Подоляка о положении Москвы в контексте сделки с США.

Украинский чиновник заявил, что РФ на данный момент находится перед выбором: выполнить хоть какую-то часть сделки с США либо "продолжать агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем".

"Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Киев по итогам переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

13 марта Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть некоторые нюансы.

Российский президент отметил, что Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации. Также глава государства задался вопросом, как Россия должна будет поступить с военными ВСУ, которые сейчас заблокированы в Курской области.

Президент США Дональд Трамп счел многообещающими слова Путина о возможном прекращении огня на Украине.