Фото: 123RF.com/wladyslawmus

Коррупционный скандал на Украине является прямым следствием политики президента Владимира Зеленского, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в соцсети Х.

"Хорошая попытка переложить ответственность в соответствии с излюбленной логикой киевского режима – винить во всем Россию. Но на этот раз это вряд ли сработает: ключевая роль Зеленского в развращении своей страны с помощью своих приспешников слишком очевидна", – написал он.

Так Полянский прокомментировал слова советника офиса Зеленского Михаила Подоляка, который попытался обвинить в скандале Россию, объяснив происходящее "отголосками прошлого".

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании средств – около 100 миллионов долларов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на случившееся обратили внимание не только в России, но также в Евросоюзе и США. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что страна больше не намерена оказывать финансовую помощь Украине.

Позднее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в шутку предложил Европе помочь "голодающим" Зеленскому и Миндичу, напомнив, что 13 ноября отмечается Всемирный день доброты.

Зеленский, в свою очередь, ввел санкции против Миндича и Цукермана. Однако одно из украинских СМИ указало на отсутствие ряда ключевых ограничений, например, запрета на въезд в страну и аннулирования виз.