Красный Полумесяц заявил, что ЦАХАЛ окружил больницу "Аль-Кудс" в Газе

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Военные и танки Израиля окружили со всех сторон больницу "Аль-Кудс" в секторе Газа. Об этом палестинский Красный Полумесяц сообщил в социальной сети X.

Отмечается, что из учреждения готовятся эвакуировать пациентов, их семьи и персонал на фоне продолжающейся бомбардировки.

В субботу, 11 ноября, организация отмечала, что "Аль-Кудс" прекратит свою работу в ближайшие три часа из-за отсутствия топлива.

Также израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Отмечалось, что в непосредственной близости от здания идут бои.

Сообщалось, что не менее 39 младенцев могут умереть в больнице "Аш-Шифа" из-за отключения электричества. Как подчеркнула глава Минздрава Палестины, многим пациентам грозит смерть из-за нехватки необходимых препаратов.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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