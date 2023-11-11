Палестинцы остановили бойцов ЦАХАЛ в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время боев была остановлена палестинцами в районе больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом иранское агентство Tasnim пишет в своем телеграм-канале.

Источник уточнил изданию, что палестинцы смогли дать отпор ЦАХАЛ более чем на пяти направлениях в регионе. По данным СМИ, в Газе создали мощную линию обороны, которая помогла остановить продвижение к "Аш-Шифа".

Кроме того, некоторые подразделения ЦАХАЛ попали в засаду, говорится в материале.

Утром 11 ноября стало известно, что израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Персонал медучреждения не мог покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

Позже глава Минздрава анклава Мэй Кайле рассказала, что не менее 39 младенцев могут умереть в больнице "Аш-Шифа" из-за отключения электричества. Она заявила, что 20 из 35 больниц Газы полностью остановили свою работу.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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