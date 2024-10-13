Пентагон по решению Байдена направит батарею ПВО THAAD в Израиль

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Министерство обороны США по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с военными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

"По указанию президента министр Остин санкционировал развертывание батареи THAAD и связанной с ней команды американских военных в Израиле для содействия укреплению ПВО", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что решение было следствием иранских ракетных атак на Израиль.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".

Новый виток развития конфликта произошел в сентябре этого года, когда Израиль начал наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

В октябре Иран также атаковал территорию еврейского государства в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана. В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.

