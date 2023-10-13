Захарова заявила, что всему миру придется "разгребать" за США ситуацию в Израиле

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американской администрации, что у США нет планов направлять в Израиль свои военные силы для участия в конфликте.

"Так сказать, что могли – уже сделали. Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

В качестве аналогии она привела финансовый кризис 2008 года, который был вызван коллапсом рынка недвижимости США. Этот кризис повлек за собой немалый ущерб для мировой экономики, а разбираться в ситуации предстояло другим странам.

"И так каждый раз. Исключительные наделают делов в "прекрасном саду", а "джунглям" мучиться от зловония и убирать за цивилизованными", – заключила Захарова.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился после того, как 7 октября сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону Израиля. Еврейское государство в ответ на это начало против Газы операцию "Железный купол".

По последним данным, количество погибших жителей Израиля в результате нападения группировки ХАМАС превысило 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев от ответных ударов израильской армии достигло 1 537 человек.

Руководитель оборонного ведомства Израиля Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. В частности, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

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