Запад применил дипломатический террор, чтобы в ГА ООН приняли резолюцию против РФ – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью утверждения США, что Вашингтон никого не уговаривал голосовать за антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на сессии Генассамблеи ООН. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

По словам министра, Запад применил методы дипломатического террора в отношении развивающихся стран, чтобы была принята резолюция против России.

"Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам. Только таким неприкрытым шантажом, такими угрозами удалось обеспечить результат. Мы все прекрасно понимаем, и заявление американцев, что "они никого не уговаривают, все сами голосуют" – это ложь. И они тоже об этом знают", – заявил Лавров.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За нее голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 государств. Как уточняется, против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал голосование по резолюции на спецсессии Генассамблеи ООН плохим итогом для организации. По его словам, это была явная "демократия под дулом пистолета" с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен большим числом воздержавшихся при голосовании. Он сделал акцент на том, что ЕС намерен переубедить тех, кто воздержался.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



ГА ООН приняла резолюцию против референдумов в новых регионах РФ

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