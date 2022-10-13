Борреля обеспокоило большое число воздержавшихся на голосовании по резолюции против РФ

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен большим числом воздержавшихся при голосовании по антироссийской резолюции на Генассамблее ООН.

"Я доволен таким результатом. Но в то же время я обеспокоен, поскольку слишком много воздержавшихся. 20% мирового сообщества решили не поддерживать и не отклонять (резолюцию. – Прим. ред.). Для меня это слишком много", – сказал он.

Боррель сделал акцент на том, что ЕС намерен переубедить тех, кто воздержался.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За нее голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 государств. Как уточняется, против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал голосование по резолюции на спецсессии Генассамблеи ООН плохим итогом для организации. По его словам, это была явная "демократия под дулом пистолета" с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



ГА ООН приняла резолюцию против референдумов в новых регионах РФ

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