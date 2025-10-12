Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что он лично передаст подарок Путину на день рождения

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует лично передать Владимиру Путину его подарок на день рождения, рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт телеканалу "Беларусь 1"

По ее словам, главы государств договорились об этом. Подарком станет масштабная картина с пейзажами Валаама, написанная по специальному заказу известным белорусским художником.

В СМИ указали на то, что Лукашенко и Путин пересекались на саммите СНГ в Душанбе, однако белорусский президент не передал подарок. Этот факт может говорить о том, что политики планируют увидеться.

Президент РФ отмечал день рождения 7 октября, ему исполнилось 73 года. Путин рассказал, что военнослужащие подарили ему две иконы с вмятинами от пуль. Подарок преподнесли командующие группировками войск во время встречи в Петропавловском соборе. Президент передал им "самые искренние слова благодарности".

Путин также получил поздравления от главы КНДР Ким Чен Ына, который указал на выдающуюся роль главы государства в укреплении России как мировой державы, а также отметил успехи президента в защите интересов страны. Лукашенко, в свою очередь, пожелал российскому коллеге здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии.

