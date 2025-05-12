Контракт с Шойгу о прохождении воинской службы продлен до 2030 года

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Контракт с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу о прохождении воинской службы продлен до 2030 года. Об этом РИА Новости рассказал источник.

Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе аппарата ведомства. Там также указали, что Шойгу на своей должности курирует вопросы нацбезопасности и взаимодействия с основными союзниками РФ. Кроме того, он выполняет важные дипломатические поручения Владимира Путина в сфере международной безопасности.

12 мая 2024 года президент РФ назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ. Ранее эту должность занимал Николай Патрушев, который стал после этих кадровых перестановок помощником российского лидера.

Несмотря на уход с должности министра обороны, Шойгу заявил, что главной задачей для него по-прежнему останется СВО. Путин также уточнил, что секретарь Совбеза РФ внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств.

Президент РФ пояснил, что Шойгу будет заниматься работой в рамках оборонно-промышленного комплекса (ОПК), взаимодействовать с иностранными партнерами РФ по выполнению контрактных обязательств по поставкам вооружений.

