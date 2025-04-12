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12 апреля, 06:56

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Flightradar: самолет спецпосланника США Уиткоффа сел в Омане

Самолет посланника США Уиткоффа прибыл в Оман

Фото: depositphotos/Shebeko

Самолет, предположительно, спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа сел в Омане. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

12 апреля в Омане должны будут пройти переговоры между США и Ираном. По словам американского лидера Дональда Трампа, встреча пройдет "почти на высшем уровне". По данным СМИ, основными переговорщиками станут глава МИД Ирана Аббас Аракчи и Стивен Уиткофф.

На указанном самолете Уиткофф незадолго до этого вылетел из Пулково после встречи с Владимиром Путиным и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Основной темой были аспекты урегулирования на Украине. В Белом доме назвали поездку Уиткоффа в Россию шагом на пути к прекращению огня, а также к урегулированию конфликта в целом.

Встреча Путина и Уиткоффа продлилась больше 4,5 часов

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