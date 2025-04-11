Flightradar: самолет спецпосланника США Уиткоффа вылетел из Пулково

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Самолет, предположительно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом на борту вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Американский борт вылетел из аэропорта примерно в 23:00 по московскому времени. Позже самолет вошел в воздушное пространство Эстонии.

Спецпосланник президента США прилетел в Санкт-Петербург утром 11 апреля. Изначально он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Спустя время Уиткофф прибыл в Президентскую библиотеку, где началась их встреча с Путиным. На переговорах, которые длились около 4,5 часа, стороны обсудили вопрос нормализации отношений РФ и США, а также урегулирование украинского конфликта.

При этом в Кремле не исключили возможность проведения телефонного разговора между Путиным и Трампом после завершения переговоров российского лидера и представителя США.