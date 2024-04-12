Роскомнадзор заблокировал сайт "Полит.ру" за размещение фейков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор заблокировал сетевое издание "Полит.ру". Причиной такого решения стало неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным РКН, публикуемая "Полит.ру" информация была направлена на дестабилизацию обстановки в России. Доступ к ресурсу ограничили по статье 15.3–2 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Ранее Роскомнадзор исключил из реестра страницу сообщества Steam после удаления запрещенного контента. Причиной включения послужила одна из публикаций в сообществе площадки, где размещалась информация о способах изготовления наркотиков, уточнили в РКН.

До этого стало известно, что в 2024 году соцсети удалили 17,2 тысячи пронаркотических и 6,7 тысячи террористических материалов по требованию Роскомнадзора.

Всего администрации социальных сетей удалили около 26 тысяч материалов с опасным контентом, в том числе с суицидальным контентом и детской порнографией.

