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06:37

Двух россиян разыскивают в Эквадоре из-за связи с Ассанжем

политика за рубежом

06:37

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Фото: EPA/TASS/Andy Rain

В Эквадоре задержали человека, близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Власти подозревают его во вмешательстве во внутренние дела страны.

Также ведется розыск находящихся в стране двух российских программистов, которые могли быть связаны с Ассанжем и против которых будет выдвинуто обвинение, рассказали в МВД Эквадора.

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа уточнил РИА Новости, что задержанный пытался улететь в Японию и является другом основателя WikiLeaks.

11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее WikiLeaks заявил, что его собираются выдворить из-за коррупционного скандала с офшорными бумагами, затрагивающими президента страны Ленина Морено.

Журналист попросил политического убежища в посольстве в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.

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