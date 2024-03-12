Глава ДНР заявил об ускорении темпов получения паспортов РФ жителями республики

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Процесс предоставления российских документов жителям ДНР ускорили. Об этом в интервью RT сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, такие мероприятия связаны с тем, чтобы жители освобожденных территорий, у которых пока что имеется только украинский паспорт, смогли проголосовать на выборах президента РФ, получив для этого российские документы.

"Времени не так много остается до выборов, люди все-таки хотят проголосовать, а также хотят уже в практической плоскости ощутить себя гражданами России", – уточнил Пушилин.

Глава ДНР также подчеркнул, что на данный момент работа в этом направлении осуществляется вместе с миграционной службой.

Ранее стало известно, что участковые избирательные комиссии ДНР приступили к проведению досрочного голосования на президентских выборах РФ. Так, с 10 по 14 марта проголосовать в регионе можно на придомовых территориях, а с 15 по 17 марта – на стационарных участках. Всего в ДНР работают 626 участковых избиркомов.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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