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Политика

12 марта, 20:03

Мосгордума поддержала поправки к Конституции РФ

политика

Фото: duma.mos.ru

Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ. Их поддержали 26 депутатов, против проголосовали 11, трое воздержались.

В заседании участвовал один из представителей рабочей группы по подготовке поправок к Конституции – ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев. Он ответил на вопросы депутатов по некоторым положениям документа. Он в том числе подчеркнул, что поправки к Конституции будут способствовать интеграции органов местного самоуправления в систему публичной власти и помогут расширить полномочия муниципалитетов.

Глава фракции "Единой России" в Мосгордуме Степан Орлов считает, что в случае одобрения поправок на всероссийском голосовании Конституция станет "более прозрачной, более демократичной и более адресной".

11 марта Совет Федерации и Госдума одобрили закон о поправке к Конституции РФ. Согласие выразила также Мособлдума.

Изменение Конституции президент анонсировал 15 января во время послания Федеральному собранию. Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

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