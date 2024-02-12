Глава Пентагона может вернуться к своим обязанностям 13 февраля

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Министр обороны США Ллойд Остин сможет вернуться к своим рабочим обязанностям уже во вторник, 13 февраля. Его очередная госпитализация не планируется длительной. Об этом сообщает Пентагон со ссылкой на медицинский центр Уолтера Рида.

"Министр обороны прошел нехирургические процедуры под общей анестезией для решения проблемы с мочевым пузырем. Мы ожидаем успешного выздоровления и будем внимательно наблюдать за его состоянием в течение ночи", – говорится в заявлении ведомства.

Ожидается, что текущая проблема с мочевым пузырем не изменит прогнозируемого полного выздоровления Остина.

11 февраля стало известно, что Ллойда Остина вновь госпитализировали в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра из-за возникших проблем с мочевым пузырем.

В Пентагоне подчеркивали, что уведомили о случившемся заместителя Остина, главу комитета начальников штабов, Белый дом и конгресс. После госпитализации Остин передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.

В декабре 2023 года Остину диагностировали рак простаты. Его доставили в больницу в январе этого года из-за появившихся после операции осложнений. Хирургическое вмешательство прошло 22 декабря.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказывал, что в администрации президента США никто не знал про заболевание министра обороны до утра 9 января.

15 января Ллойда Остина выписали из больницы. По рекомендации медиков министр некоторое время работал дистанционно.