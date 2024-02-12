12 февраля, 08:15Политика
Шефа Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии
Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh
Министра обороны США Ллойда Остина поместили в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
В заявлении врачей медицинского центра сказано, что ранее его госпитализировали для обследования из-за симптомов, которые указывают на появившиеся проблемы с мочевым пузырем.
"Вечером, после нескольких проверок и обследований, министр был переведен в отделение интенсивной терапии <...> для поддерживающего лечения и тщательного мониторинга", – добавляется в тексте.
Медики уточнили, что сейчас неизвестно, сколько продлится госпитализация Остина.
В декабре прошлого года у главы Пентагона был диагностирован рак простаты, после операции на ней возникли осложнения. Остин 1 января вновь попал в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
Министра выписали из больницы 15 января. По рекомендации медиков он работал дистанционно.
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