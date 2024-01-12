Австрия дала согласие на проведение на ее территории выборов президента РФ 17 марта

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Россия получила от МИД Австрии официальное согласие на проведение в стране выборов президента России 17 марта , сообщает ТАСС.

В частности, голосование разрешили провести на территории посольства РФ в Вене и генконсульства в Зальцбурге. В этот день с 08:00 до 20:00 (с 10:00 до 22:00 по московскому времени) там будут открыты два избирательных участка. В голосовании смогут принять участие граждане России, которым исполнилось 18 лет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос с формой голосования россиян, находящихся за границей, на выборах президента России должен решиться до конца января.

В поддержку самовыдвижения кандидатом на пост российского президента Владимира Путина собралось уже свыше 1,8 миллиона подписей. В избирательном штабе политика указали, что первые партии документов из 89 регионов РФ доставили в центральный штаб.

О своем решении участвовать в выборах, которые состоятся в марте, Путин объявил 8 декабря. После, 11 декабря, ЦИК получил уведомление о его выдвижении от инициативной группы. Спустя неделю, 18 декабря, Путин подал в комиссию документы в качестве самовыдвиженца.

Выборы российского президента пройдут с 15 по 17 марта текущего года. Отмечается, что впервые президентские выборы в России будут многодневными.

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