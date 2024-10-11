Президент Никарагуа Ортега поручил разорвать дипотношения с Израилем

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Президент Никарагуа Даниэль Ортега дал указание МИД страны разорвать дипломатические отношения с Израилем. Об этом рассказала местным СМИ вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо.

"Президент дал указание МИД подчиниться просьбе парламента и разорвать дипломатические отношения с фашистским и устроившим геноцид правительством Израиля", – приводит ее слова ТАСС.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

Кроме того, в октябре Иран атаковал территорию еврейского государства. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана. В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.