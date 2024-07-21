Президент Никарагуа Ортега назвал преступными санкции Запада против РФ

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Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал антироссийские санкции Запада преступными, а их инициаторов – бандитами. Об этом он заявил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир", – заявил лидер Никарагуа.

Он также отметил, что странам НАТО не удастся одержать победу в конфликте на Украине. По его словам, Североатлантический альянс всеми своими действиями только усугубляет кризис.

"Мы всегда следовали за лидерством России и еще раз подтверждаем солидарность между нашими странами. Это дало нам силы противостоять и победить в войне, которую нам навязали США", – добавил Ортега.

Вячеслав Володин провел переговоры с Даниэлем Ортегой в рамках рабочего визита в Манагуа. Спикер ГД передал лидеру республики теплые слова приветствия и послание от Владимира Путина.

Также на встрече присутствовал вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо. В своем послании президент РФ отметил, что отношения двух стран находятся в духе стратегического партнерства, у них есть координация усилий в международных делах.