Володин передал послание от Путина президенту Никарагуа

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал теплые слова приветствия и послание от Владимира Путина президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге во время их рабочей встречи, передает РИА Новости.

На переговорах также присутствовал вице-президент Росарио Мурильо. В послании глава России отметил, что отношения двух стран находятся в духе стратегического партнерства, у них есть координация усилий в международных делах.

"Реализуются крупные совместные проекты в различных сферах, хорошую отдачу дает координация усилий наших государств в международных делах", – отмечается в послании Путина.

Никарагуа стала одной из стран, которые отказались принимать участие в саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как пояснили в министерстве иностранных дел государства, Никарагуа никогда не участвовала и не будет участвовать в этом политическом фарсе, у которого нет цели найти путь к миру, а только есть цель предъявить России очередной ультиматум.