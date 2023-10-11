11 октября, 13:08Политика
Эрдоган назвал происходящее в зоне палестино-израильского конфликта массовым убийством
Фото: AP Photo/Tsafrir Abayov
Происходящее в зоне палестино-израильского конфликта не война, а массовое убийство, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Непропорциональное применение силы против сектора Газа, лишенное какого-либо морального обоснования, может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене. Этот конфликт, который ведется постыдными методами, не война, а массовое убийство", – цитирует его ТАСС.
Турецкий лидер считает неправильными какие-либо действия против гражданского населения. По его мнению, у войны также есть мораль и стороны должны ее соблюдать.
Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.
В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 900 человек, включая 260 детей. В результате эскалации конфликта пострадали 4,5 тысячи человек.
РФ прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с палестинских территорий
Читайте также