Эрдоган назвал происходящее в зоне палестино-израильского конфликта массовым убийством

Фото: AP Photo/Tsafrir Abayov

Происходящее в зоне палестино-израильского конфликта не война, а массовое убийство, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Непропорциональное применение силы против сектора Газа, лишенное какого-либо морального обоснования, может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене. Этот конфликт, который ведется постыдными методами, не война, а массовое убийство", – цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер считает неправильными какие-либо действия против гражданского населения. По его мнению, у войны также есть мораль и стороны должны ее соблюдать.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 900 человек, включая 260 детей. В результате эскалации конфликта пострадали 4,5 тысячи человек.

РФ прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с палестинских территорий