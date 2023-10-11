В МАГАТЭ обеспокоены ядерными рисками на фоне конфликта на Ближнем Востоке

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Вероятность повышения ядерных рисков на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, сообщил заместитель директора МАГАТЭ, начальник департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

"То, что он беспокоит, это 100% беспокоит. Ничего хорошего нет. Естественно, когда подвергаются обстрелам ядерные объекты, – это большие риски для грязной бомбы. Достаточно снарядом попасть в хранилище сухого топлива", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, речь идет об исследовательских ректорах.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате нападения в Израиле пострадали около 3 тысяч человек. Насчитывается свыше 1,2 тысячи жертв.

В свою очередь, Израиль нанес удары по более чем 200 целям в районе Аль-Фуркан. Атаке подверглись и военно-морские объекты ХАМАС. Также удары пришлись по десяти целям ХАМАС в секторе Газа, в том числе и по штаб-квартире разведки и двум банкам, связанным с радикальным палестинским движением.



В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа