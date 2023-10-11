Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по военно-морским объектам ХАМАС

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Армия Израиля нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

В частности, под атаку попали доки в Хан-Юнисе и Газе, говорится в сообщении. Уточняется, что пораженные цели использовались ХАМАС для "совершения терактов на израильском побережье".

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказались четыре гражданина России.

В израильском диппредставительстве в США заявили, что после эскалации палестино-израильского конфликта свыше тысячи израильтян погибли и более 3,4 тысячи получили различного рода травмы.

Более 100 человек с израильской стороны были захвачены боевиками ХАМАС в плен. Информация о том, есть ли среди них граждане РФ, остается неизвестной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Он отметил, что Россия осуждает насилие в любых формах и проявлениях, убийство мирных жителей, а также взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.

Путин призвал все стороны конфликта в Израиле минимизировать ущерб гражданскому населению