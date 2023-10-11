Армия Израиля нанесла удары по штабу разведки и двум банкам ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяти целям ХАМАС в секторе Газа, в том числе и по штаб-квартире разведки и двум банкам, связанным с радикальным палестинским движением. Об этом заявили в пресс-службе армии Израиля.

"Цели располагались в многоэтажных зданиях, используемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. Среди них были атакованы штаб-квартира разведки и военный комплекс, используемый воздушными силами ХАМАС", – сказано в сообщении.

Также израильская армия поразила два отделения банка, включая Исламский национальный банк, который работает на ХАМАС, добавили в пресс-службе.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказались четыре гражданина России.

В израильском диппредставительстве в США заявили, что после эскалации палестино-израильского конфликта свыше тысячи израильтян погибли и более 3,4 тысячи получили различного рода травмы.

Более 100 человек с израильской стороны были захвачены боевиками ХАМАС в плен. Информация о том, есть ли среди них граждане РФ, остается неизвестной.

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