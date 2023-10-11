Армия Израиля нанесла удары по более чем 70 целям ХАМАС в Дарадж-Туффах

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Десятки израильских истребителей нанесли удары по более чем 70 целям ХАМАС в районе Дарадж-Туффах в секторе Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

"Район Дарадж-Туффах используется террористической организацией ХАМАС как центр террора, откуда совершается большое количество терактов против Израиля", – отмечается в заявлении армии.

Помимо этого, израильские военные нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры, которые используются группировкой "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России).

Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие нанесли несколько артиллерийских и минометных ударов в направлении Сирии в ответ на ракетные запуски по территории Израиля.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

В ходе эскалации конфликта между странами боевики палестинского радикального движения ХАМАС совершили нападение на территорию Израиля. В результате него погибли более тысячи человек, в том числе четыре россиянина.

Более 100 человек с израильской стороны были захвачены боевиками ХАМАС в плен. Информация о том, есть ли среди них граждане РФ, остается неизвестной.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа