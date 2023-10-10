10 октября, 23:16Политика
Армия Израиля ответила артиллерией на обстрел со стороны Сирии
Фото: 123RF/hamara
Вечером 10 октября израильские военнослужащие выявили несколько ракетных пусков со стороны Сирии по Израилю, часть из них преодолела израильскую территорию и, предположительно, упала на открытой местности. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.
В ответ на это военнослужащие ЦАХАЛ начали наносить артиллерийские и минометные удары в направлении места запуска ракет в Сирии, отмечается в заявлении армии.
Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.
В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 900 человек, включая 260 детей. В результате эскалации конфликта пострадали 4,5 тысячи человек.
В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа
Читайте также