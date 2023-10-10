Армия Израиля ответила артиллерией на обстрел со стороны Сирии

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Вечером 10 октября израильские военнослужащие выявили несколько ракетных пусков со стороны Сирии по Израилю, часть из них преодолела израильскую территорию и, предположительно, упала на открытой местности. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

В ответ на это военнослужащие ЦАХАЛ начали наносить артиллерийские и минометные удары в направлении места запуска ракет в Сирии, отмечается в заявлении армии.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 900 человек, включая 260 детей. В результате эскалации конфликта пострадали 4,5 тысячи человек.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа