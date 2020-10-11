Азербайджан готов незамедлительно начать переговоры с Арменией по Карабаху

Фото: РИА Новости/пресс-служба президента Азербайджана

Азербайджан готов незамедлительно провести переговоры с Арменией по Нагорному Карабаху, заявил президент республики Ильхам Алиев.

"Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно", – сказал Алиев в интервью РБК.

Однако президент Азербайджана добавил, что, если Ереван будет привержен режиму перемирия, то наступит политическое урегулирование и закончится принуждение к переговорам.

"Поэтому мы будем идти до конца в любом случае", – отметил он.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В настоящий момент военный конфликт продолжается. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве, позднее Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

