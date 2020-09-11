Явка на онлайн-голосование на муниципальных выборах на 12:00 составила более 48%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Явка на онлайн-голосование на муниципальных выборах в столице составила 48,14% на 12:00, сообщает Агентство "Москва".
"Явка по электронному голосованию – 48,14% на 12:00", – сообщается на информационном табло в Общественном штабе.
Дистанционное голосование на довыборах в Советы депутатов районов Марьино и Бабушкинского началось в 08:00 11 сентября. Оно продлится до 20:00 12 сентября.
Ранее отмечалось, что на электронное голосование на довыборы зарегистрировались свыше 4 тысяч человек. Чуть менее 1,5 тысячи готовы совершить волеизъявление в Бабушинском районе, более 2,5 тысячи – в Марьине.
Сообщалось, что если человек передумает участвовать в онлайн-голосовании, то он сможет отдать свой голос очно на избирательном участке 13 сентября.
Досрочное голосование началось 2 сентября и продлится до 12 сентября. Оно было введено для тех, кто не сможет по уважительным причинам прийти на участок 13 сентября.
Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов заявил, что для муниципальных выборов в Москве на полную мощь развернута система избирательных комиссий. Он отметил, что свой выбор смогут сделать порядка 70 тысяч жителей Москвы.
МГИК: избиркомы полностью готовы к выборам муниципальных депутатов
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