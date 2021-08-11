Пушков оценил назначение Хохштейна спецпосланником США по "Северному потоку – 2"

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Назначение Соединенными Штатами Амоса Хохштейна спецпосланником по "Северному потоку – 2", скорее всего, означает, что Вашингтон будет противиться вводу в действие газопровода.
По мнению политика, данное назначение также является сигналом для всех недовольных сооружением трубопровода и говорит о том, что Вашингтон не собирается пускать развитие ситуации на самотек и намерен активно влиять на нее.
Пушков напомнил, что ранее Штаты назначили спецпредставителем по Украине Курта Волкера, который поощрял срыв Киевом Минских соглашений.
"Нет оснований надеяться, что сейчас будет иначе хотя бы потому, что США не раз открыто называли своей задачей противодействие российским интересам. <...> США будут, скорее всего, противиться вводу в действие "Северного потока – 2", раз они не сумели помешать его сооружению. И обставят его функционирование таким рядом условий и требований, которые будут иметь целью максимально ограничить его позитивный эффект для России", – написал политик в своем телеграм-канале.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил назначение Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности.
Блинкен считает, что Хохштейн сможет заняться "развитием и реализацией комплексной американской стратегии по укреплению глобальной энергобезопасности", в частности в Центральной и Восточной Европе, а также "давать отпор использованию Кремлем энергетики в качестве геополитического оружия".
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