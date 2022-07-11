В посольстве Японии в Москве открыли книгу соболезнований после гибели Абэ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В посольстве Японии в Москве открыли книгу соболезнований в связи с гибелью экс-премьера страны Синдзо Абэ, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что у ворот посольства стоит столик с белыми хризантемами и портрет политика. Пришедшие могут написать свои соболезнования в двух книгах – одна на русском языке, другая – для других языков.

В понедельник, 11 июля, правительство Японии приняло решение наградить Абэ посмертно Высшим орденом Хризантемы с цепью.

8 июля, когда Абэ выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, на него произошло покушение. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Его задержали.

В ходе допроса, говоря о мотивах преступления, он несколько раз менял свои показания. Сначала злоумышленник заявил, что захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.

Затем он сообщил, что перепутал экс-премьера с руководителем секты, которого хотел убить на самом деле. Подозреваемый указал, что речь идет о высокопоставленном лидере местной религиозной группы, однако не назвал его имени.

Позже Ямаги заявил полицейским, что своим преступлением хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежит политик. Он рассказал, что его мать пожертвовала этой организации деньги, после чего жизнь семьи разрушилась. Нападавшему назначили обследование, чтобы понять его психическую дееспособность.

Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля. Политика похоронят в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути.