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Москва располагает документальными подтверждениями того, что в марте 2022 года Вооруженные силы Украины готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на конференции Конституционного суда, которая проходит в рамках Петербургского международного юридического форума.

По его словам, надзорное ведомство проводит большую следственную работу на территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

"Мы сегодня можем смело утверждать, что есть документальные подтверждения, что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы РФ", – заявил он.

Кроме того, Бастрыкин рассказал, что СК России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах ВСУ наемников из более 70 стран. В основном они были из Европы и США.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия сорвала три попытки ВСУ провести ротацию подразделений на купянском направлении. Кроме того, расчетами реактивной системы залпового огня "Град" была уничтожена самоходная гаубица "Акация".

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов украинских войск при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования.

За сутки ВС РФ поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ