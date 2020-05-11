Экс-глава МИД Украины заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у России нет прав отмечать День Победы над нацизмом, передает РИА Новости.

Он пояснил, что исторический подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне основан на принципе "никогда снова", а Москва, по его мнению, использует этот день, чтобы раскручивать новые войны.

Климкин призвал украинцев к бдительности, чтобы не поддаваться на "исторические провокации" со стороны России.

С 2015 года Украина отмечает 8 мая День памяти и примирения. Так страна приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

9 мая на Украине продолжают отмечать День Победы, но все основные мероприятия по случаю окончания войны проводятся днем раньше.

Ранее Белый дом опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что 8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. МИД РФ прокомментировали попытки США, связанные с принижением роли СССР в победе над гитлеровской Германией. В российской дипмиссии отметили, что обсудят тему с официальными американскими лицами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также возмутилась словами Белого дома. По утверждению представителя министерства, у нее сложилось впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.