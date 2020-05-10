МИД РФ возмутился попытками США принизить роль СССР в победе над нацизмом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В МИД РФ прокомментировали попытки США, связанные с принижением роли СССР в победе над гитлеровской Германией. Ранее Белый дом опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что 8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом.

В российской дипмиссии отметили, что обсудят тему с официальными американскими лицами, говорится на сайте МИД РФ.

"В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества", – уточняется в заявлении МИД.

При этом в дипведомстве обратили внимание, что тема сохранения памяти о священном подвиге борцов с нацизмом не должна стать еще одной проблемой в отношениях США и РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась словами Белого дома о победе США над нацизмом. По утверждению представителя министерства, у нее сложилось впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.