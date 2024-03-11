11 марта, 12:37Политика
Информцентр ЦИК на выборах президента РФ начнет работу 14 марта
Фото: cikrf.ru
Информационный центр Центральной избирательной комиссии, который будет работать в дни голосования на выборах президента РФ, начнет функционировать 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Эллу Памфилову.
"Если ничего не будет срочно, то мы встречаемся с вами 14 марта, это будет не заседание, а открытие нашего информационного центра ЦИК РФ, поскольку в этот же день в ночь у нас стартует голосование на Камчатке", – отметила она.
По словам Памфиловой, утром 14 марта будет представлен доклад о готовности избирательной системы и разделен ключ расшифровки по электронному голосованию.
В тестовом голосовании на выборах президента РФ в Москве приняли участие 716 тысяч человек. Оно проходило с 10:00 до 14:00 2 марта. В ходе тестирования москвичи отвечали на вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?"
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Москвичи на выборах президента РФ могут поучаствовать в акции #ВыбираемВместе2024
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