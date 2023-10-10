В ХАМАС заявили, что не будут вести переговоры о заложниках до окончания боев

Фото: AP Photo/Fatima Shbair

ХАМАС не будет начинать переговоры о заложниках до завершения боевых действий. Об этом сообщил глава политбюро радикального палестинского движения Исмаил Хания, предупредив все заинтересованные стороны об этом.

"Мы информировали все стороны, что дела находящихся у нас израильских пленных не будут открыты до окончания боев", – его слова цитирует телеканал Al Hadath.

Кроме того, по данным Минздрава Палестины, число погибших палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу с начала обострения конфликта с Израилем возросло до 788. При этом, по информации ведомства, более 4,1 тысячи человек ранены.

Ранее пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сообщила, что информация о наличии россиян среди заложников ХАМАС пока не подтверждена. В ХАМАС также не смогли подтвердить присутствие граждан России среди заложников.

До этого член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что движение поддерживает с Россией контакты по вопросу израильских пленных, у которых есть гражданство РФ. По его словам, в секторе Газа удерживаются десятки человек с двойным гражданством.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей. В числе жертв конфликта оказался один гражданин России. После посольство РФ сообщило о еще одном погибшем россиянине.

Более 187 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа