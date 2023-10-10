В США предостерегли Иран от вмешательства в палестино-израильский конфликт

Фото: depositphotos/lkpro

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун призвал Иран избежать вовлечения в палестино-израильский конфликт. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова Брауна.

Он отметил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы данный конфликт расширялся, в связи с чем они посылают достаточно сильное сообщение Тегерану.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число погибших жителей Израиля в ходе эскалации конфликта увеличилось до 900 человек. Число граждан Израиля, которые пострадали при нападении ХАМАС, превысило 2,6 тысячи человек.

В свою очередь, посольство РФ в Израиле сообщило об одном погибшем россиянине. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести. С их родственниками посольство России в Израиле поддерживает тесный контакт.

В Генштабе армии Израиля сообщили, что заканчивают зачистку на границе с сектором Газа