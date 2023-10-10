10 октября, 04:23Политика
В США предостерегли Иран от вмешательства в палестино-израильский конфликт
Фото: depositphotos/lkpro
Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун призвал Иран избежать вовлечения в палестино-израильский конфликт. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова Брауна.
Он отметил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы данный конфликт расширялся, в связи с чем они посылают достаточно сильное сообщение Тегерану.
Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным СМИ, число погибших жителей Израиля в ходе эскалации конфликта увеличилось до 900 человек. Число граждан Израиля, которые пострадали при нападении ХАМАС, превысило 2,6 тысячи человек.
В свою очередь, посольство РФ в Израиле сообщило об одном погибшем россиянине. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести. С их родственниками посольство России в Израиле поддерживает тесный контакт.
В Генштабе армии Израиля сообщили, что заканчивают зачистку на границе с сектором Газа
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